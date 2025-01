Bergamonews.it - Dalla Groenlandia al canale di Panama: la nuova “grande America” di Trump

Non bisogna farsi ingannare: dietro alle dichiarazioni roboanti di Donaldsi muove un piano strategico di conflitti imperiali che dovrebbe far svegliare dal torpore anche coloro che finora si sono baloccati con i dettagli di costume.Il Golfo del Messico forse verrà ridenominato Golfo dell’(come se gli USA fossero la totalità del continenteno) o forse manterrà il suo nome, e magaricontinuerà a esistere come uno stato nominalmente quasi indipendente; ma le sole affermazioni del nuovo presidente bastano a riasserire la dottrina Monroe e far pesare l’egemonia USA sull’intero continente.È improbabile che il Canada venga annesso come cinquantesimo stato ed è altrettanto improbabile che gli USA invadano la Danimarca per conquistare lacome nel gioco “Risiko”; ma è senz’altro vero che la visione strategica degli USA prevede il controllo della calotta polare artica, delle sue risorse idriche ed energetiche, e delle future, possibili rotte di navigazione tra l’Asia orientale e l’Atlantico del nord passando attraverso il Mar glaciale artico.