Tvplay.it - Dal Barcellona alla Roma, Ranieri mette la freccia: il colpo

Leggi su Tvplay.it

Laha messo gli occhi su un rinforzo invernale scuola, epuò pregustare un’aggiunta di prestigiorosa giallorossa.Potrebbero arrivare presto delle gioie dal mercato per ladi Claudio. Secondo un’indiscrezione di un esperto di mercato internazionale, il club capitolino avrebbe messo gli occhi su un difensore della Liga spagnola. Per i giallorossi si tratterebbe di un profilo ambizioso per completare la rosa con un profilo giovane ma già esperto, sistemando un reparto che ha consentito di subire 24 gol in 19 partite fin qui.Dalla: il. (LaPresse) TvPlay.itSebbene nelle ultime tre uscite laabbia subito solamente un gol (contro il Milan), anche sotto la gestionela solidità della squadra ha lasciato parecchi dubbi.