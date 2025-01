Scuolalink.it - ‘Da uno sguardo’: il concorso che trasforma gli studenti in registi contro la violenza sulle donne

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con il Ministero della Cultura e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha indetto la seconda edizione delNazionale “Da uno sguardo: film di studentesse esullale”. L’iniziativa invita le scuole secondarie di I e II grado a presentare prodotti audiovisivi originali che promuovano il rispetto reciproco, la parità di genere e la prevenzione dellale. Gli obiettivi del“Da uno sguardo” Ilmira a sensibilizzare i giovanidinamiche dellamaschilele, promuovendo la creatività come strumento educativo e di denuncia. Attraverso il linguaggio audiovisivo, studentesse esono invitati a: Riconoscere e prevenire la: analizzare segnali precoci di discriminazione e, in particolarele ragazze.