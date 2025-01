Ilrestodelcarlino.it - Corteo per Ramy a Bologna, Lepore: “Nessuna manifestazione politica, solo devastazione”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 12 gennaio 2025 – È finita con un rogo in piazza Verdi, con mobike buttate nel fuoco ed esplose e ancora caos, la nottata di(video) aorchestrata dai collettivi con la scusa della morte diElgaml, il 19enne morto a Milano in un incidente, mentre in scooter con un amico scappava, inseguito da una gazzella dei carabinieri. Dieci in tutto le persone ferite tra le forze dell’ordine. La polizia ha scortato i vigili del fuoco perché spegnessero il rogo e intorno alle 2 i manifestanti hanno iniziato a disperdersi. I due attivisti fermati, di 23 e 30 anni, sono stati denunciati e rilasciati. Il più giovane per resistenza a pubblico ufficiale, porto di oggetti atti ad offendere aggravato, omesso preavviso, e travisamento; l’altro, per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale, omesso preavviso e travisamento.