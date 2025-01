Coppa del Mondo di Fioretto Maschile Italia spettacolare a Parigi | è oro a squadre

Leggi su Ilfaroonline.it

, 12 gennaio 2025 – L’dei fiorettisti è ancora d’oro, per la terza volta consecutiva nella stagione 2024/2025, all’alba del nuovo quadriennio olimpico. Come lo scorso novembre a Tunisi, come a dicembre sulle pedane giapponesi di Takasaki, anche oggi asuona l’Inno di Mameli: tre gare adideldi, in tre continenti diversi, e tre successi per il team azzurro. Filippo Macchi, Alessio Foconi, Giulio Lombardi e Guillaume Bianchi hanno trionfato pure allo “Stade Pierre de Coubertin”, sciorinando una prestazione super, sancita prima dalla semifinale vinta sulla Francia padrona di casa e poi dal successo in finale all’ultima stoccata, per 45-44, contro il Giappone campione olimpico.La formazione del CT Stefano Cerioni, e guidata in terra transalpina (causa virus influenzale per il Commissario tecnico) dai maestri Filippo Romagnoli ed Eugenio Migliore, è stata dominante fin dall’alba della competizione.