Ilrestodelcarlino.it - Consiglio, lunedì prima seduta del 2025

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dopo la pausa per le festività natalizie riprende l’attività delcomunale di Modena. Nelladell’anno,, è in programma la trattazione di quattro interrogazioni e diverse mozioni. I lavori sono convocati nell’aula consiliare e vengono trasmessi in diretta streaming sul sito web istituzionale dell’Ente (www.comune.modena.it/il-governo-della-citta). Lainizia alle 15.30 con la trattazione di due interrogazioni presentate da Fratelli d’Italia, riguardanti furti nei condomini e spaccio in viale Caduti in guerra e i risultati del protocollo d’intesa per strategie di rete per l’accoglienza familiare, e altre due dal Pd sull’ aggiornamento dei lavori dell’impianto sportivo Canevazzi a Villanova e sullo stato di manutenzione e funzionalità delle colonnine dell’acqua pubblica nel territorio comunale di Modena.