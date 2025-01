Terzotemponapoli.com - Come sarà il Napoli contro il Verona? E “l’anticipo” per Billing…

Qualeilche scenderà in campo questa serail? Di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Antonio Conte ha scelto la formazione da mandare in campo questa sera allo stadio Maradonailalle ore 20.45. Mancheranno all’appello Buongiorno, Kvaratskhelia e Olivera. L’uruguaiano non ha smaltito ancora un infortunio subito nel match di sabato scorsola Fiorentina. Il modulo resta sempre il 4-3-3. Per il resto la formazione è quella solita: Meret tra i pali, mentre il suo amico e vice Scuffet per la prima volta entrerà da azzurro al Maradona; difesa a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, visto che Buongiorno è ancora indisponibile per l’infortunio alla schiena, e infine Spinazzola. Il centrocampo è quello che non si tocca: Anguissa, Lobotka e McTominay, che all’andatailancora non faceva parte della famiglia azzurra”.