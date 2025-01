Zonawrestling.net - Collision 11.01.2025 It’s Hot Girl Graps tonight

Buona domenica sycos! Benvenuti all’analisi della puntata diche si è svolta all’Akins Ford Arena di Athens, Georgia. Un episodio che promette scintille con Chris Jericho contro Dax Harwood nel main event e Daniel Garcia che difende il titolo TNT contro Katsuyori Shibata. Inoltre abbiamo anche Edge in azione, ops Cope.Lo show si apre con Harley Cameron che suona la chitarra nel backstage, poi in risposta vediamo un promo della campionessa femminile AEW Mariah May che minaccia di strapparle le corde vocali e lanciarle nella terza fila nella loro “Hot” di stanotte (la sfida che Harley ha lanciato a Mariah mercoledì). Seguono i promo della Learning Tree e dei “Rated FTR”.Cope vs Big Bill (2,5 / 5) Match che parte con un tie up dove Bill spinge Cope nell’angolo.