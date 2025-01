Anteprima24.it - Col San Lorenzo 3 punti e terzo posto: Accademia per la prima volta in stagione in zona play off

Tempo di lettura: 2 minutiInizia con una vittoria il 2025 dell’Volley che ieri pomeriggio alla Palestra Rampone di Benevento ha superato il S.di Mercato S. Severino (SA) con il punteggio di 3-0 (25-15, 29-27, 25-19) nella decima giornata del Campionato di Serie C.Dopo l’exploit pre natalizio sul campo della Phoenix Caivano, le giallorosse riprendono la propria marcia in campionato con una prestazione non proprio entusiasmante ma molto accorta e matura, correndo un brivido solo nel secondo parziale quando, sul 24-21 e dopo una bella rimonta, si vedono annullare tre palle set e rischiano di riaprire la gara. L’, a sua, ne annulla due al S.di portare a casa il set alla quinta opportunità utile. Il doppio vantaggio spiana di fatto la strada alle padone di casa, a cui non resta che gestire il vantaggio anche nella terza frazione e chiudere la pratica in tre set.