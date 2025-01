Ilrestodelcarlino.it - Cittadella cerca la svolta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Resettare Piacenza e tornare a fare punti dopo 2 ko per tenere lontana quella zona playout ora distante solo 2 punti. E’ il diktat di mister Mattia Gori, che oggi alle 14,30 a San Damaso dovrà seguire dalla tribuna per squalifica la sfida della suacon la Pistoiese quarta della classe. "E’ stata una settimana particolare – ha spiegato il tecnico - ma coi ragazzi ci siamo ripromessi di pensare solo alla Pistoiese. A Piacenza abbiamo subito un furto a mano armata, una roba che in 15 anni di calcio non ho mai visto ma la società è stata molto brava a trasmetterci grande serenità". Oggi sono out gli squalificati Boccaccini e Serra, gli infortunati Aldrovandi e Fontana, da valutare Sabotic e Guidone, pronto il debutto di Fort. Nei toscani fuori Accardi e Bertolo. La 2^ di ritorno (14,30): Lentigione-Prato, Progresso-Tuttocuoio, Fiorenzuola-Sasso M.