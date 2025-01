Cina | industria fieristica nazionale si espande a livello globale

Leggi su Romadailynews.it

Ogni anno, lo Shanghai New International Expo Center (SNIEC) ospita oltre 100 esposizioni, attirando piu’ di 7 milioni di visitatori, ha dichiarato Michael Kruppe, direttore generale del centro, sottolineando con orgoglio i risultati ottenuti dall’ingresso nel mercato cinese 23 anni fa. Joint-venture sino-tedesca, SNIEC e’ una testimonianza dell’evoluzione dell’cinese, che e’ diventata uno dei settori piu’ significativi e dinamici a. Secondo Kruppe, talecinese e’ diventata un indispensabile connettore. L’uomo sottolinea come lasia uno dei mercati piu’ promettenti al mondo, e come molte aziende fieristiche internazionali potranno beneficiare della rapida crescita del settore. “Sono felice di assistere al rapido sviluppo del mercato, non solo adi quantita’ ma anche di qualita’, in termini di eventi, mostre e convegni in crescita che ospitiamo”, ha dichiarato Kruppe, originario della Germania.