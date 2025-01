Ilgiorno.it - Chi è Abedini, l'ingegnere iraniano liberato a Milano: l'arresto, le accuse e l’incrocio con Cecilia Sala. L’intrigo internazionale tra Malpensa a Washington

Leggi su Ilgiorno.it

, 12 gennaio 2025 –, Roma, Teheran,. Un mese di telefonate, contatti diplomatici sia ufficiali sia sotto traccia, vertici politici ai più alti livelli come nella trama della più intricata spy story alla John Le Carré. La liberazione dell’di– avvenuta questa mattina intorno alle 9: in queste ore il 38enne dovrebbe già essere atterrato a Teheran – ha rispettato queste caratteristiche, compresa quella dell’in chiave ritorsiva della giornalista. Ripercorriamo allora le tappe di questo intrigoche ha messo alla prova le relazioni fra Italia e Stati Uniti e fra Italia e Iran, considerato per lungo tempo dae dalla Nato uno “Stato canaglia” con cui non intrattenere alcuna relazione diplomatica Il 16 dicembre, l’L'inizio, quasi un mese fa: è il 16 dicembre quando MohammadNajafabadi, 38 anni, viene arrestato dall'Fbi in Italia, all'aeroporto di, e portato nel carcere di Opera.