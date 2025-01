Cultweb.it - Che cos’è il “Micromance” e perché è considerato il nuovo “trend” sentimentale?

Leggi su Cultweb.it

L’amore sta cambiando volto, e il, neologismo nato dalla fusione di micro e romance (piccolo romanticismo) è l’emblema di questa trasformazione. Nato come reazione alle pressioni di grandi gesti romantici e al tempo sempre più limitato delle coppie moderne, ilsi concentra sui dettagli più semplici e significativi della quotidianità. Non si tratta di viaggi a sorpresa a Parigi o di regali costosi, ma di gesti che dimostrano attenzione e presenza, come ricordare un dettaglio di una conversazione, preparare una bevanda preferita o inviare un messaggio spontaneo durante la giornata.Un recente sondaggio di Bumble tra 40.000 utenti ha evidenziato che l’86% dei single ha cambiato il modo di esprimere affetto, passando a manifestazioni d’affetto più intime. Ad esempio, condividere un meme che fa pensare all’altro, creare una playlist personalizzata o fare una corsa al negozio per comprare uno snack preferito.