Ilnapolista.it - Cerca cerca, la Juve di Giuntoli in difesa sta per prendere Alberto Costa (non l’ex tennista)

, ladiinsta per(non)Alla fine, pare che lainprenda, terzino portoghese del Vitoria Guimares. Classe 2003 , ha giocato titolare le ultime cinque partite di campionato. Zero presenze in Nazionale. Non èvincitore di un Roland Garros.Di seguito quanto si legge sul portale gianlucadimarzio.com:“Lantus è vicina ad, terzino destro del Vitoria Guimaraes: le ultime novità e i dettagli sull’operazione. Dopo gli infortuni di Bremer e Cabal e il sempre più probabile addio di Danilo, lantus si è subito messa alla ridi almeno un difensore da acquistare nel corso di questa sessione di mercato.I bianconeri sono ora vicini addel Vitoria Guimaraes, terzino destro classe 2003.