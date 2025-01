Notizie.com - Cecilia Sala, il “prezzo” per la liberazione è Mohammad Abedini: il Ministro Nordio chiede la revoca degli arresti

Ildella Giustizia Carloha depositato presso la Corte d’Appello di Milano la richiesta diper il cittadino iranianoNajafabadi.A renderlo noto con un comunicato lo stesso Ministero della Giustizia pochi minuti fa. Il caso dell’imprenditore iraniano 38enne era strettamente legato a quello della giornalistadetenuta in Iran e rilasciata qualche giorno fa., il “” per la: illaSecondo quanto comunicato dal Ministero, non è possibile estradarenegli Stati Uniti. I reati di cui gli Usa lo accusano, infatti, devono essere punibili secondo le leggi si entrambi i Paesi, in forza “dell’articolo 2 del trattato di estradizione tra il governoStati Uniti d’America e il governo della Repubblica italiana”.