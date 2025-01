Laspunta.it - Castelli Romani: Tutti insieme per la tutela dell’ambiente. Nasce la Rete dei Comitati.

Si è svolta a Genzano la prima riunione congiunta di tantie associazioni ambientaliste deiche ha visto una partecipazione incredibile. Circa 80 persone e moltissimie associazioni dii comuni dei, da Artena a Ciampino, passando per Grottaferrata, Albano, Frascati, Genzano, Pavona, Monte Porzio, Velletri, si sono dati appuntamento a Genzano raccogliendo l’invito del Comitato Protezione Boschi dei Colli Albani, Italia Nostra, tra gli organizzatori.Un incontro per faree creare quelle sinergie positive in grado di valorizzare le iniziative di carattere ambientale che vengono promosse sul territorio dei, dando così forza alle vertenze ambientali. Dalle iniziative per i laghi di Castel Gandolfo e Nemi, ai problemi dei tagli boschivi, all’abbandono dei rifiuti, all’inceneritore, alla cementificazione del territorio, alla scarsa attenzione della politica alla valorizzazione delle ricchezze ambientali del territorio.