Quotidiano.net - Caso Sala, il ministro Nordio chiede la revoca degli arresti per Abedini

Milano, 12 gennaio 2025 – Ildella Giustizia Carloha chiesto ladell’arresto estradizionale per Mohammad, l’ingegnere iraniano in carcere a Milano su mandatoStati Uniti che lo accusano di aver fornito droni e materiali elettronici all'Iran, aggirando l'embargo statunitense. Dopo la liberazione di Ceciliail governo italiano ha negato che le due vicende siano legate, che è poi la posizione sostenuta fin dall’inizio da Teheran. Il 15 gennaio il Tribunale del Riesame deve esprimersi sulla richiestadomiciliari inoltrata dalla difesa. La procura generale di Milano ha espresso parere negativo. Ma la mossa delpotrebbe rendere la questione irrilevante. Notizia in aggiornamento