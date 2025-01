Ilrestodelcarlino.it - Capitale della Cultura, Pesaro passa il testimone ad Agrigento. Un anno straordinario tutto in 3 ore

, 11 gennaio 2025 –2024 ha srotolato i titoli di coda. Nelle tre ore di cerimonia organizzata per ilggio diad2025, gli organizzatori hvoluto condensare e restituire un saggio di tutti, ma proprio tutti, gli ingredienti che hcostituito il palinsestole vissuto, in città, negli ultimi 365 giorni. Con etica marziale i 50 sindaciprovincia – così come le più alte autorità in provincia e in regione e il sottosegretario di Stato allaGianluca Mazzi – hpresenziato fino alla fine. Le fasce tricolore, tutte insieme, hecheggiato l’inizio commovente di2024, aperta il 20 gennaio scorso, dalle riflessioni solenni del presidenteRepubblica, Sergio Mattarella, ieri citate a più riprese.