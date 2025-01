Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Atalanta, la Dea fa sul serio: obiettivo Cherki

Leggi su Metropolitanmagazine.it

L’ha fretta di dare il via al proprio, anche in virtù degli ultimi risultati non soddisfacenti. La Dea, infatti, è reduce da due pareggi consecutivi in campionato, inframezzati dalla netta sconfitta in Supercoppa contro l’Inter. Gli uomini di Gasperini, tuttavia, stazionano stabilmente nelle posizioni di vertice. Per competere fino in fondo con Napoli e Inter, però, ci sarà bisogno di qualche colpo di. Uno di questi potrebbe essere Rayan, talentuoso trequartista di proprietà del Lione.nome caldo: sfida al PSGIl nome discalda e non poco ildell’. Il classe 2003 può spaziare su tutta la trequarti offensiva e, nonostante il contratto fino al 2026, il Lione potrebbe decidere di privarsene per far fronte alle note difficoltà societarie.