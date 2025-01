Bologna-Roma formazioni ufficiali | tornano Dybala e Pellegrini

Leggi su Pronosticipremium.com

Tutto pronto per la sfida trache andrà in scena a partire dalle ore 18:00 del 12 gennaio. Il match è valido per la 20ª giornata di Serie A e sarà utile per comprendere quali saranno le dinamiche per questo girone di ritorno. Claudio Ranieri ha iniziato il 2025 nel migliore dei modi, vincendo il derby della Capitale con un netto 2-0 e ridando speranza ai giallorossi. La squadra di Vincenzo Italiano arriva da una sconfitta imprevista contro il Verona che li ha portati ad un arresto al 7° posto in classifica.Tante le conferme per Claudio Ranieri in questa sfida: il tecnico di Testaccio ha infatti deciso di confermare in blocco tutti i giocatori che hanno portato a casa i tre punti nel derby.dunque in campo Lorenzo, che cerca conferme dopo il gol contro la Lazio e Paulo, con cui sosterranno Artem Dovbyk.