Liberoquotidiano.it - "Boicottare Elon Musk!": l'ultimo disastro di Massimo Giannini, ecco dove lancia la sua campagna

Leggi su Liberoquotidiano.it

Tempi tribolati per, firma di Repubblica e prima linea dell'anti-mismo militante. Tribolati per varie ragioni: si parta dalla liberazione di Cecilia Sala, capolavoro diplomatico di Giorgia Mi che lo stesso, ospite a PiazzaPulita, non ha potuto negare (onore al merito, ma chissà quanto gli è pesato spendersi nell'elogio del premier). Dunque, in tempi recenti, l'abbandono di "Bella Chat", la chat antifascista su WhatsApp che lui stesso aveva creato: troppi screzi, troppe discussioni. Ora, a tormentare, ci si mette anche, il nuovo demonio e nemico numero 1 per la sinistra italiana. Edche l'ex direttore della Stampa ha firmato un articolo per Il Venerdì di Repubblica in cui ha messo nero su bianco i suoi buoni propositi per il 2025, includendo tra gli obiettivi del nuovo anno anche quello di "” il numero uno di Tesla e Space X.