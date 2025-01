Cityrumors.it - Biden non viene più in Italia ma tra gli ultimi suoi atti dà un’incredibile dono al Papa

Il presidente degli Stati Uniri prima di lasciare a Trump, ha dovuto annullare il suo viaggio in Europa per le questioni legate agli incendi in CaliforniaNiente più Europa, soprattuttoper Joe, ma ha avuto il tempo e l’onore di celebrareFrancesco. Già perché il presidente degli Stati Uniti ha avuto modo di parlare con il Pontefice e lo ha nominato destinatario della Medaglia presidenziale della libertà con distinzione.nonpiù inma tra glidàal(Ansa Foto) Cityrumors.itE’ uno deida presidente e si tratta della più alta onorificenza civile della nazione chedata a persone che hanno dato un contributo esemplare alla prosperità, ai valori o alla sicurezza degli Stati Uniti, ma soprattutto alla pace nel mondo o ad altri importanti sforzi sociali, pubblici o privati.