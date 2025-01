Oasport.it - Biathlon, Finlandia sorprendente nella Single Mixed a Oberhof. Italia 16ª, affossata da un virus

Ultima giornata di gare a(Germania), quarta tappa della Coppa del Mondo di. Nel borgo situatoSelva di Turingia, a rappresentare tradizione e storia di questa disciplina, le novità dal fronte azzurro non erano state delle migliori. A causa di unintestinale che ha colpito gran parte del team tricolore, le formazioni delle staffette odierne sono state rivoluzionate e per questo al via dellaRelay si sono presenti Patrick Braunhofer e Ilaria Scattolo.Una coppia inedita, data dall’emergenza, che ha conclusa in sedicesima posizione. Braunhofer ha tenuto più o meno in linea di galleggiamento il duo per quanto concerne la velocità di rilascio colpi al poligono e l’uso delle ricariche (4). Scattolo, di contro, ha probabilmente un po’ sentito la tensione.