Ilrestodelcarlino.it - Bergamini, l’ora del ricordo. Ex compagni sulla tomba di Denis: "Vicini a chi non ha mai mollato"

Ricordare Donato ‘. È la memoria del calciatore argentano ucciso nel 1989 in Calabria il motivo ispiratore del ritrovo che, domani alle 11 a Boccaleone, vedrà protagonisti molti exdi squadra del Cosenza e non solo. Amici ed ex giocatori si incontreranno per una visita allache, da quel lontano e tragico novembre di 35 anni fa, custodisce le spoglie del giovane atleta assassinato – secondo i giudici della corte d’Assise di Cosenza – dalla ex fidanzata in corcorso con altri ancora ignoti. E la vicenda, dopo la storica sentenza di ottobre, pare aprirsi a nuovi scenari. Le motivazioni del verdetto di primo grado, depositate negli ultimi giorni del 2024, accendono i riflettorifigura di Roberto Internò, cugino di Isabella, per il quale i giudici hanno inviato gli atti alla procura affinché indaghi per concorso in omicidio.