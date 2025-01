.com - Basket Serie B Nazionale / Jesi fermata da Salerno alla prima giornata di ritorno: 76-78

Leggi su .com

Il quintetto allenato da coach Ghizzinardi cede il passo ad una determinatanelladidavanti il proprio pubblico. Berra conduce i suoi ma non basta: troppe imprecisioni a costare care al quintetto di casa che non trovano la giusta inerzia, complice le assenze pesanti di Marulli e Petrucci. Mercoledì 15 gennaio di nuovo in campo nel turno infrasettimanale a Chieti, 12 gennaio 2025 –amara per laAcademyal Palatriccoli dPowerdi76-78. Inizio partito bene perper poi perdere continuità offensiva e pagando dazio per le troppe imprecisioni al tiro (11/21 nei liberi e 22/44 nei tiri da due).Un volenteroso Berra, nonostante i suoi 32 punti a referto, miglior realizzatore di serata in assoluto, non basta a riportare in partita i suoi sorpassati da unachefine è quella che ci crede di più e la spunta.