Sport.quotidiano.net - Basket Serie A: per l’Estra Pistoia ancora buio, nona sconfitta di fila a Trieste, 80-75

, 12 gennaio 2025 – E’pesto per, che nonostante abbia combattuto e si arrivata vicina a giocarsi la vittoria (80-75 il finale) deve cedere in trasferta contro la Pallacanestro. Squadra in crescita, che ha già centrato il traguardo delle Final Eight e che era reduce da una vittoria in overtime a Scafati. Perla situazione in classifica, con i due punti che mancano ormai da inizio novembre, resta difficile. Per, Kemp e Forrest chiudono con 22 punti a testa ma non basta.prova a comandare e ci riesce. Si arriva addirittura al 60-46 per i padroni di casa. Poi nell’ultimo quartoprova a svegliarsi proprio con Forrest. Nel finalelì (78-73) ma è a quel punto chechiude i conti.chiude dunque qui un girone d’andata che era iniziato sotto altri auspici.