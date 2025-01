Oasport.it - Basket femminile, vittorie interne per Reyer Venezia e Campobasso. Bene anche Faenza e San Martino di Lupari

La Serie A1 diriprende il campionato dopo la sosta natalizia per fare spazio ai primi due turni della Coppa Italia: andiamo a riepilogare brevemente quanto accaduto nelle partite odierne che chiudeva la tredicesima giornata.LA MOLISANA MAGNOLIA-BERTRAM DERTHONA TORTONA 83-51La Molisana Magnoliarispetta il fattore campo battendo la Bertram Tortona per 83-51. Le molisane iniziano subito forte con un primo quarto da 16-9, mantenendo un vantaggio di otto lunghezze prima di rientrare negli spogliatoi (34-26). Nella ripresa La Molisana aumenta i giri del proprio motore e scappa nel punteggio, con le ospiti che faticano a contenere l’offensiva delle avversarie e scivolano a -23 alla terza sirena (61-38). Ultimo quarto di pura gestione per, che si può permettere di giocare con il cronometro fino al 83-51 con cui si aggiudica la sfida e rimane in scia alle battistradae Schio.