Basket B nazionale La Ristopro torna a ruggire con Scanzi | battuta Livorno 63-43

La squadra di Niccolai è magistrale in difesa e spegne la formazione labronica. Il ritorno di(16 punti e 4 triple) è da ricordare, Fabriano interrompe la serie di tre ko e respiraVALLESINA, 12 gennaio 2025 – – Lareagisce al momento difficile e batte nettamente la Pielle.Una prestazione difensiva di grande livello spinge Fabriano oltre i suoi consueti problemi offensivi e i soli 43 punti concessi araccontano di una partita pressochè perfetta nella propria metà campo da parte della formazione di Niccolai.Il migliore realizzatore non poteva che essere l’ultimo arrivato, Andrea, il cui ritorno in maglia cartaia è da ricordare: 16 punti e 4 triple, tra cui la folata nel terzo periodo che lancia la fuga vincente dei cartai.Dopo tre ko di fila, larisponde alle critiche con un approccio difensivo eccellente e concede nel primo quarto appena due canestri dal campo a una Pielle che non riesce mai ad entrare in ritmo.