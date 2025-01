Ilfattoquotidiano.it - Bambino di 9 anni mangia del formaggio a latte crudo e finisce in ospedale: ritirato il lotto

Il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento ha segnalato un caso di infezione intestinale di origine alimentare in undi 9. L’indagine epidemiologica, viene spiegato in una nota, ha indicato una possibile correlazione con il consumo di unprodotto con(non pastorizzato).Di conseguenza, ilinteressato diPuzzone è statodal mercato. Apss ha ricordato di evitare la somministrazione di questo tipo dia bambini, donne in gravidanza e persone con un sistema immunitario compromesso.Ilutilizzato per produrre questi formaggi non è sottoposto a trattamenti termici, come bollitura o pastorizzazione, che riducono il rischio di presenza di germi patogeni. Questi microrganismi possono rappresentare un pericolo per la salute, in particolare per i bambini sotto i 10, le donne in gravidanza e le persone con un sistema immunitario debole.