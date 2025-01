Quotidiano.net - Azar Nafisi: "L’Iran incatena gli intellettuali?. La letteratura è verità, i regimi vivono di menzogne"

"Non hai armi, né milizie, né pistole (.) Sei pericolosa perché la tua forza sta nel raccontare la, smascherare le bugie (.). Vita senza libertà significa morte. Tu lo sai, e sai che la battaglia per i diritti delle donne in Iran rimbalza in tutto il mondo proprio attraverso il lavoro di donne come te": cosìha scritto a Cecilia Sala, in un’accorata lettera pubblicata sulla Stampa il 30 dicembre scorso dedicata alla giovane cronista italiana rinchiusa per 21 giorni nel carcere di Evin, in Iran, e rientrata in Italia mercoledì. Affermatasi sulla scena letteraria internazionale con Leggere Lolita a Teheran (Adelphi, 2004) – tradotto in ben 32 lingue e approdato da poco al cinema su adattamento di Eran Riklis –ianaè scrittrice simbolo dell’opposizione alla dittatura islamica.