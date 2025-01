Quotidiano.net - Aumento del 2% annuo della domanda di energia elettrica in Europa: focus su eolico e solare

Nel prossimo biennio ladiinè destinata ad aumentare del 2% l'anno. Per soddisfare una maggiore richiesta di elettricità, secondo una analisi di Bloomberg Intelligence, si punta sulla produzione da fonti rinnovabili, in particolare. Per i prossimi due anni si prevede anche una stabilizzazione dei prezzi dell', con una diminuzione dell'utilizzo del carbone. Inla produzione da fonti rinnovabili, escluso l'idroelettrico, potrebbe aumentare di oltre il 10% all'anno e rappresentare più di un terzoproduzionedell'Ue entro il 2026. La normalizzazione dei bacini idrici potrebbe, invece, limitare l'offerta diidro, mentre il volume del nucleare appare stabile. Nella produzione diil carbone e il gas rappresentano dei capitoli a parte.