Oasport.it - Atletica, Sofiia Yaremchuk vince la Due Perle e prepara la Maratona di Londra. Meucci primeggia a Terni

Leggi su Oasport.it

Non soltanto gare indoor in questo intenso weekend dileggera, ma spazio anche ad appuntamenti all’aperto dove si sono messi maggiormente in lucee Daniele. L’azzurra ha vinto la Mezzadelle Due, con conclusione a Santa Margherita Ligure dopo il giro di boa a Portofino.Affermazione in terra ligure con il tempo di 1h10:59 per la primatista italiana della distanza e anche dei 42,195 km, capace di migliorare il record della manifestazione (1h11:20 di Valeria Straneo nel 2012). La portacolori dell’Esercito, che oggi ha preceduto Giulia Sommi (1h19:49) e Barbara Bani (1h21:47), si stando per ladiin programma a fine aprile.Il toscano ha invece messo la firma sulla mezzadi: in una giornata caratterizzata dal grande vento, l’ingegnere ha tagliato il traguardo in 1h04:54, riuscendo a lasciarsi alle spalle Alessandro Giacobazzi (1h05:18) e Umberto Persi (1h09:48).