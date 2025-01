Ilrestodelcarlino.it - "Assistenza domiciliare: troppe richieste"

Cosa succederà dal 1 febbraio prossimo? Il servizio dicontinuerà ad essere erogato? Il tempo stringe e le certezze di Cristian Grandini, cittadino bertinorese affetto da disabilità motoria grave, iniziano a essere sempre meno. Grandini, che ha 44 anni, vive da solo a Ospedaletto e per anni ha usufruito del servizio diper 4 ore settimanali erogato dal Comune di Bertinoro. Lo scorso novembre l’ufficio dei servizi sociali del Comune gli ha scritto per informarlo che a fine anno l’si sarebbe interrotta. Questo perché Grandini è fuori età in quanto: "I servizi domiciliari erogati dai Comuni – si legge nella missiva – sono volti a favorire la permanenza dell’anziano (persona oltre i sessantacinque anni)". Una situazione che poteva essere gestita "in deroga" fino a quando il numero delle, da parte degli aventi diritto, quindi gli anziani, "poteva consentire eccezioni, ma che ad oggi ciò non è più possibile dal momento che il numero delle domande di attivazione di tale servizio, da parte di cittadini anziani del Comune di Bertinoro in condizione di non autosufficienza certificata anche dall’Unità di Valutazione Geriatrica, sta raggiungendo numeri elevati".