Asili nido, un'unica fase di iscrizione. Anche l'Isee nei criteri delle graduatorie

Nuovo anno arrivato e nuovo anno educativo in arrivo per glidi Lodi, con nuova modalità di. Dal primo gennaio sono state aperte le iscrizioni per i nidi comunali per l’annualità 2025-2026; è possibile fare domande fino al 28 febbraio e la graduatoria sarà approvata entro il 31 marzo. È possibile presentare domanda attraverso lo sportello telematico del Comune (sportellotelematico.comune.lodi.it) accedendo alla sezione servizi scolastici e per l’infanzia, con lo Spid o Cie, dove è possibile vedere tutti iper la definizione della graduatoria. Bisogna poi andare nella sezionee compilare una sola domanda per minore. Il servizio delè per le famiglie con minori di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, è però possibile compilare la domanda per minori non ancora nati.