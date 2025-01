Sport.quotidiano.net - Ascoli, la scia positiva viene spezzata dalla capolista Entella

Piceno, 12 gennaio 2025 - Ladell'si ferma qui dopo dieci turni. Il Picchiofermato in casa dall'che porta via dal Del Duca tre punti fondamentali per tornare al primo posto. L'incontrodeciso da Bariti alla mezz'ora del primo tempo, ma i bianconeri escono comunque a testa alta dopo aver duellato a viso aperto fino alla fine. Un minuto di silenzio per ricordare Fabio Cudini, storico portiere di Udinese, Roma e Milan poi via alle danze. Nelle scelte iniziali il tecnico Di Carlo cambia veste e si affida al 4-3-1-2 per facilitare la convivenza in attacco di Corazza e Forte. Nelle prime battute i liguri provano a guidare il gioco con meccanismi ben collaudati, ma il Picchio regge e quando può si riversa nella metà campo avversaria con improvvise verticalizzazioni per vie centrali che mettono in difficoltà la retroguardia ligure.