Sport.quotidiano.net - Arezzo, quarto posto nel mirino. Difesa a tre contro il tabù Pineto. C’è Pattarello a guidare l’attacco

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Andrea LorentiniConferma dellaa tre con Gilli oppure dentro un centrocampista in più e un difensore in meno? Avanti con il tridente leggero o ritorno al centravanti? Sono questi gli interrogativi che Emanuele Troise si porterà fino alla riunione tecnica di questa mattina. L’allenatore amaranto ha preparato due piani tattici per affrontare questo pomeriggio, al comunale, il, mai battuto all’ombra di San Cornelio. "Oltre a Renzi, Damiani e Chierico indisponibili, ci sono altri giocatori che non si sono allenati a pieno regime in settimana e non sono al meglio - sottolinea nella conferenza della vigilia - Le scelte iniziali, quindi, dipenderanno anche dalla condizione fisica. Ai ragazzi ho detto che scioglierò le riserve soltanto a ridosso della gara". I tre dietro e la diga mediana formata da Santoro e Mawuli pare essere l’ipotesi più accreditata, ma davanti Ogunseye e Gucci sperano in una nuova maglia da titolare così come in mediana Settembrini e Fiore si contenderebbero l’eventuale terzonella zona nevralgica in caso di 4-3-3.