Bergamonews.it - Ardesio, perde il controllo della moto e vola per 30 metri: grave 58enne

Leggi su Bergamonews.it

. Un uomo di 58 anni è rimastomente ferito in seguito ad una brutta caduta inad, in via Ponte Nuovo, sulla strada provinciale 49, intorno alle 16 di domenica (12 gennaio).L’uomo stava viaggiando in direzione Gromo quando all’improvviso in autonomia ha perso ildel mezzo, cadendo rovinosamente a terra.Dal puntocaduta ilha percorso circa 30sull’asfalto, lasciando un segno evidente di scarrocciamento sull’asfalto. Non sono stati coinvolti altri veicoli.Sul posto un’ambulanza, l’automedica e l’elisoccorso alzatosi da Bergamo, che ha trasportato il ferito, che è residente a Gromo, in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII: ha gravi ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita.Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieristazione di Clusone.