Sport.quotidiano.net - APPIGNANESE AFFONDA. Il Moie Vallesina vince e convince

: Panfoli, Cameruccio, Druzhbliak, Carboni, Gregorini, Marini, Nardone (30’ st Pandolfi), Mosca (32’ st Nacciarriti), Pieralisi (18’ st Sassaroli), Paolucci (38’ st Lorenzetti), Pierpaoli (30’ st Costantini). All. Rossi.: Amico, Bergamini, Raffaelli (18’ st Argalia), Marcolini (10’ st Daniele), Zitti (25’ st Gesuelli), Brandi, Tarquini, Rapaccini, Raponi (10’ st Fermani), Mongiello, Jayed (18’ Pasqui). All. Canesin. Arbitro: Dioudane di Fermo. Reti: 30’ pt Paolucci, 35’ pt e 10’ st Pieralisi, 32’ st Mongiello Note: espulso al 45’ st Brandi per gioco violento. Ile con. Locali in doppio vantaggio già nel primo tempo anche se gli ospiti hanno la possibilità di colpire su rigore, ma Raponi non riesce a realizzarlo.