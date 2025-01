Lopinionista.it - Alla scoperta di Massimiliano Rinaldi, in arte Max Walker

SALERNO – Maxnasce a Salerno nel 1980 e si avvicina al piano e a un vecchio violino che aveva in casa suo nonno. Inizia gli studi di chitarra e canto in parrocchia all’età di otto anni, contemporaneamente si avvicina all’ascolto di musica rock. Con il perfezionarsi degli studi, e l’ascolto sempre maggiore del panorama musicale mondiale, inizia a sentire il bisogno di scrivere musica propria e testi propri. Già all’età di sedici anni il suo cassetto dei pentagrammi inizia a riempirsi di idee, portate in giro, con successo, in vari pub locali.Pcipa a diverse manifestazioni musicali e festival, riscuotendo successo e interessi sempre maggiori, fino ad arrivare in diversi studi di registrazione ed iniziare il suo percorso musicale. Oggi e’ impegnato in produzioni musicali dal genere rock.