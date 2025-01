It.insideover.com - Abedini non è estradabile negli Usa: Nordio chiude il caso dell’ingegnere iraniano

Leggi su It.insideover.com

Dopo il ritorno in Italia della giornalista Cecilia Sala, rimpatriata dopo tre settimane d’arresto in Iran nella giornata dell’8 gennaio, è pronto arsi anche ilMohammad. Il ministro della Giustizia Carloha chiesto alla Corte d’Appello di Milano la scarcerazione di 38enne cittadino svizzero-arrestato all’aeroporto di Milano-Malpensa nella giornata .non èUsa:ilInsideOver.