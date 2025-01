Ilgiorno.it - A Sondrio case in affitto ma solo per i turisti: i sindacati chiedono alla Provincia un’agenzia per favorire i lavoratori

, 12 gennaio 2025 –per la casa. Non è un sinonimo di agenzia immobiliare ma, come dice il termine, ha a che fare con chi la casa la cerca e non la trova. Una platea che si stargando anche indiperché non composta più soltanto da persone in condizioni di fragilità che faticano a pagare l’o le spese connesse, ma anche dae lavoratrici che, pur avendo un’occupazione e un reddito, non riescono a trovare un alloggio sul territoriole in conseguenza di un fenomeno relativamente recente, ovvero la crescente destinazione delle abitazioni a scopoco. Non certo una novità nelle nostre località di montagna, ma, appunto, ora con l’evidente cambiamento delle abitudini e del concetto stesso di vacanze e soggiorni, estesa anche cittadine e paesi del fondovalle.