24 ore di Le Mans 2025 | Ferrari a caccia del tris ma torna in gara l’Aston Martin

Leggi su .com

Life&People.it Non ha fatto quasi in tempo ad iniziare il nuovo anno che, per gli appassionati di gare automobilistiche, la nuova edizione della 24 ore di Leè già più che un semplice trend. Giunta alla sua 93esima edizione, lacontinua ad essere uno degli eventi sportivi più apprezzati dai fan e lo dimostra il fatto che, anno dopo anno, attiri nella città francese tifosi appassionati da tutto il mondo. Si svolgerà il 14 e il 15 giugno, ma sarà preceduta dall’11 giugno dalle prove libere e dalle sessioni di qualifiche.24 ore di Le: il circuitoL’evento si svolge al Circuit della Sarthe e con i suoi 13.626 metri è uno dei tracciati più lunghi del mondo. È la quartaprevista nel calendario WEC ed è considerata la corsa di “resistenza automobilistica” per eccellenza.