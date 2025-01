Zonawrestling.net - WWE: Paul Heyman è convinto che Roman Reigns vincerà la Rumble e si riprenderà il titolo

ha battuto Solo Sikoa durante il debutto WWE su Netflix il 6 gennaio, e ora c’è un solo Tribal Chief. Durante la puntata di SmackDown di ieri, il programma ha avuto un seguito importante.ha dato il via allo show questa settimana per far sapere a tutti cosa intende fare. Non ci ha messo molto a chiamare Cody Rhodes e lui non ha perso tempo a fare il suo ingresso.Si punta alla cinturaha cantato le lodi dell”American Nightmare per un po’ e poi ha rivelato chegli ha chiesto di fargli un favore.ha rivelato che, dal momento cheha di nuovo la Ula Falla, il Capo Tribù Originale rivuole il suo. Il manager ha quindi annunciato cheavrà un’altra possibilità di conquistare l’Undisputed World Title vincendo il Royalmatch del 2025.