WWE: Anche LA Knight in guerra con la nuova Bloodline ed è caos totale a SmackDown

Tama Tonga e Jacob Fatu hanno generato buona parte diin quel di.I due hanno prima tentato un attacco verso Paul Heyman reso vano da Jimmy Uso, poi sono riusciti ad avere la meglio proprio su Jimmy messo in salvo da Cody Rhodes.Una volta tornati nel backstage, hanno avuto un alterco verbale con il GM dello show blu, Nick Aldis per poi prendersela faccia a faccia con degli addetti alla sicurezza e, in quel preciso momento, a mettere fino al tutto è stato inaspettatamente LA, il quale ha praticamente scacciato dal palazzetto Jacob Fatu..@RealLA, that was BOLD! #pic.twitter.com/ObRM8IAIOi— WWE (@WWE) January 11, 2025 Nel corso dell’episodio, LA ha cercato di prendersi la sua personale rivincita su Shinsuke Nakamura, ma sul più bello è stato attaccato proprio dai rientranti Tama e Jacob che hanno fatto scattare la squalifica e successivamente un assedio nei confronti dell’ex campione United States.