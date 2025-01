Oasport.it - WTA Adelaide 2025: Madison Keys batte Jessica Pegula e porta a casa il primo titolo del suo anno

Leggi su Oasport.it

torneo vinto nelda. Nella finale-derby USA del WTA 500 dicontro l’amica-avversaria, per la ventinovenne dell’Illinois arriva un 6-3 4-6 6-1 che sa di settimo 500 (compresi anche i vecchi Premier) della sua carriera e di nono trofeo conquistato in assoluto. Per lei anche la risalita al numero 14 del ranking WTA.Perinizio di partita davvero dilivello, visto chesubito ail break alla quarta chance nel game d’apertura. Non si fa attendere però la reazione di, che attua il recupero sul 2-2. Dal 3-2 in suo favore, però, è soloche colpisce, con 16 degli ultimi 20 punti che vdalla sua parte (in buona sostanza, tutti i game restanti finiscono a 15).Prontissima la risposta di, che non sta ferma un attimo quando si tratta di allungare fino al 4-0 nel secondo set, con due break che arrivano uno ai vantaggi e l’altro a 30.