World Indoor Tour di Atletica, presentato il Memorial Giovannini 2025 ad Ancona

Si avvicina a grandi passi ilAlessiodiLeggera. L’evento, che è inserito all’interno delcome tappa Challenger del circuito mondiale al coperto, è dedicato al giornalista marchigiano scomparso prematuramente nel 2019 e punto di riferimento nella comunicazione dell’italiana per un decennio.E’ stata presentata la competizione, che si svolgerà al PalaCasali di, alla presenza delle autorità sportive e politiche.Tantissimi gli Azzurri in pista. Tra di essi , ci saranno Samuele Ceccarelli, oro continentale due anni fa, e Matteo Melluzzo, vincitore del titolo con la staffetta 4×100 agli Europei, che si sfideranno nei 60 metri.La presentazione dell’evento e della gara – Fonte Fidal/fidal.itPromette scintille il salto triplo che vedrà impegnata Dariya Derkach, vicecampionessa europeae finalista olimpica, insieme all’altra azzurra Ottavia Cestonaro e alla diciottenne Erika Saraceni, bronzo agli ultimi Mondiali under 20.