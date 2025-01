World Cup di Pallanuoto Femminile il Setterosa in gara | il 14 l’esordio con Israele

Leggi su Ilfaroonline.it

Ostia, 11 gennaio 2025 – Sta per prendere il via il nuovo ciclo della Nazionale Italiana di. Il, in preparazione al Polo Natatorio di Ostia, scende in vasca per inaugurare la stagione 2025 e aprire il quadriennio olimpico verso Los Angeles 2028. Le Azzurre gareggeranno nellaCup e in Division I, in programma ad Alessandropoli in Grecia, dal 14 al 19 gennaio.L’Italia di Coach Silipo è stata inserita nel Girone B con Australia e Olanda (argento e bronzo a Parigi 2024). Il prossimo martedì, perin competizione, le giocatrici tricolori affronteranno(17.00 ore italiane).“Abbiamo disputato un buon lavoro sia a Napoli con le olimpioniche della Spagna e anche questi giorni ad Ostia – commenta il CT Carlo Silipo, come riporta federnuoto.it. Queste sei partite ci serviranno per valutare questa prima fase del lavoro dove abbiamo inserito nuovi elementi tattici di gioco soprattutto in relazione alle nuove regole.