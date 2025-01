Oasport.it - Volley, Piacenza batte Padova al tie-break: Galassi e Romanò trascinanti

Leggi su Oasport.it

ha sconfittoper 3-2 (15-25; 25-23; 25-20; 32-24; 15-12) nell’anticipo della sedicesima giornata della Superlega, il massimo campionato italiano dimaschile. I Lupi si sono imposti di fronte al proprio pubblico del PalaBanca, riuscendo a rimontare dopo un brutto primo set in cui sono parsi totalmente in balia dei veneti. Nel secondo parziale gli emiliani hanno recuperato addirittura da 10-17 e si sono imposti nel punto a punto finale iniziato sul 19-19, mentre nella terza frazione hanno preso il comando delle operazioni sul 9-6 e hanno saputo gestire il tentativo di rientro degli ospiti.Nel quarto set hanno tenuto in mano il pallino del gioco (16-13 e 20-17), ma sul 23-21 si sono distratti eha operato l’aggancio a quota 23.ha avuto nove match-point in un’infinita serie ai vantaggi, ma non li ha sfruttati e la Sonepar l’ha punita alla prima occasione utile, trascinando la contesa al tie-