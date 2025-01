Oasport.it - Volley, Perugia o Trento: chi spicca il volo? Il big match illumina la 16ma di Superlega ma è spettacolo anche a Cisterna e Verona

E’ il giorno del bige forse, nel caso di vittoria didella verità, almeno per ciò che riguarda il primo posto nella regular season. Lagiornata dipresenta la sfida più attesa, quella tra Sir Susa Vime Itas Trentino, campioni d’Italia contro campioni d’Europa, la sfida che ha deciso la Supercoppa e che potrebbe ripresentarsi nel corso della stagione visto che le due squadre sono in lizza sia per la Coppa Italia (sono entrambi in final four), sia per il campionato.Finoraha tenuto un ritmo più alto in questa prima parte di stagione e nei primi quattro mesi di stagione non ha mai perso: 15 partite di campionato, due di Supercoppa, quattro di Champions League, una di Coppa Italia per un totale di 22 vittorie consecutive. Il vantaggio degli umbri in classifica su, secondo, è sensibile: 5 punti ma l’Itas deve recuperare una partita e oggi, con una vittoria, potrebbe ribaltare la situazione e diventare la nuova capolista virtuale in un colpo solo.