Panorama.it - Volando sull'inferno di Los Angeles, il racconto di una pilota

Leggi su Panorama.it

“Scusa la webcam spenta, sono distrutta.” Inizia così l'intervista che mi concede Monique. Non è il suo vero nome ma non si può rivelare quello vero, almeno per oggi. Siamo amici da vent'anni e abbiamo volato insieme per divertimento negli Usa e in Europa. È tra i piloti degli equipaggi antincendio che stanno operando tra Los, Santa Monica e Hollywood. Nelle ultime ore le condizioni meteorologiche sono state critiche: il forte vento, quasi cento chilometri l'ora, porta le fiamme ad avanzare tanto rapidamente da raggiungere la velocità degli elicotteri, rendendo impossibile gli sganci di precisione dell'acqua e del ritardante. E anche per i piloti degli aeroplani è molto complicato operare. “Sganciano prima di attraversare le fiamme oppure alla cieca e lo stesso facciamo noi con gli aeroplani, anche perché non vediamo l'obiettivo, o per meglio dire è tanto vasto che non capiamo dove sia il focolaio.